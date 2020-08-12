Мечта о небе: российские летчицы будущего

В Краснодарское высшее военное авиаучилище на специальность военного пилота в этом году впервые смогли поступать девушки, конкурс - больше 10 человек на место.

Более 60 девушек захотели стать военными летчицами и подали документы на поступление в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова, сообщил начальник вуза генерал-майор Сергей Румянцев.

На первый курс возьмут всего 15 человек.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки набор в военные вузы проходит по месту проживания, "без приезда курсантов в вуз". Специальные выездные группы отправились в регионы для проведения отбора в военные учебные заведения на базе военных комиссариатов. Работа выездных групп проходила с 15 июля по 5 августа. Зачисление в вузы абитуриентов, прошедших отбор, планируется на 15 августа. Учебный год начнется по плану 1 сентября.