Богатые и знаменитые: самые успешные актеры по версии Forbes

Ежегодно журнал Forbes составляет топ-10 актеров, которые заработали больше своих коллег за прошедший год. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто в этом году вошел в рейтинг самых успешных актеров.

Несмотря на пандемию коронавируса и, как следствие, закрытые кинотеатры, десять самых высокооплачиваемых актеров мира заработали в сумме полмиллиарда долларов. Около четверти от этой суммы актерам отчислил онлайн-стриминг сервиса Netflix.

Так кто же возглавил рейтинг в этом году?

Американский рестлер, музыкант и актер, Дуэйн "Скала" Джонсон, вот уже второй год подряд возглавляющий список, вырывается в этом году в лидеры. По подсчетам экспертов журнала, с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал 87,5 миллиона долларов, что всего лишь на 1,9 миллиона долларов меньше, чем годом ранее.

Второе место занимает Райан Рейнольдс, известный ролями в фильмах "Красное уведомление" (Red Notice) и "Призрачная шестерка" (6 Underground). Он заработал почти 71,5 миллионов долларов за год.

Третье место досталось американскому актеру Марку Уолбергу. Его доход составил 58 миллионов долларов за год.

По-прежнему в списке держится Джеки Чан. Несмотря на 66-летний возраст, актер продолжает активно сниматься. За последний год он сыграл в пяти картинах.