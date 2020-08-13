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Богатые и знаменитые: самые успешные актеры по версии Forbes

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© AP Photo. Marco Ugarte
Дуэйн Джонсон, доход 87,5 миллиона долларов.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/0d/1030744984.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200813/1030745568.html

Ежегодно журнал Forbes составляет топ-10 актеров, которые заработали больше своих коллег за прошедший год. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто в этом году вошел в рейтинг самых успешных актеров.

Несмотря на пандемию коронавируса и, как следствие, закрытые кинотеатры, десять самых высокооплачиваемых актеров мира заработали в сумме полмиллиарда долларов. Около четверти от этой суммы актерам отчислил онлайн-стриминг сервиса Netflix.

Так кто же возглавил рейтинг в этом году?

Американский рестлер, музыкант и актер, Дуэйн "Скала" Джонсон, вот уже второй год подряд возглавляющий список, вырывается в этом году в лидеры. По подсчетам экспертов журнала, с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал 87,5 миллиона долларов, что всего лишь на 1,9 миллиона долларов меньше, чем годом ранее.

Второе место занимает Райан Рейнольдс, известный ролями в фильмах "Красное уведомление" (Red Notice) и "Призрачная шестерка" (6 Underground). Он заработал почти 71,5 миллионов долларов за год.

Третье место досталось американскому актеру Марку Уолбергу. Его доход составил 58 миллионов долларов за год.

По-прежнему в списке держится Джеки Чан. Несмотря на 66-летний возраст, актер продолжает активно сниматься. За последний год он сыграл в пяти картинах.


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