Поток Персеиды: звездный дождь в августе

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В ночь с 12 на 13 августа в разных уголках планеты можно было увидеть самый мощный звездопад в году.
Пересеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется на небе со стороны созвездия Персея.
Он образуется после прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.
Частицы величиной с песчинку сгорают в земной атмосфере и образуют "звездный дождь".