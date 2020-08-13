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Поток Персеиды: звездный дождь в августе

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200813/1030750263.html

В ночь с 12 на 13 августа в разных уголках планеты можно было увидеть самый мощный звездопад в году.

Пересеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется на небе со стороны созвездия Персея.

Он образуется после прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.

Частицы величиной с песчинку сгорают в земной атмосфере и образуют "звездный дождь".


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