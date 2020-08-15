Гореть звездой: 30 лет назад не стало Виктора Цоя

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/0f/1030760116.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200815/1030760509/Goret-zvezdoy-30-let-nazad-ne-stalo-Viktora-Tsoya.html
15 августа 1990 года музыкант Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.
Согласно официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
19 августа он был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников; несколько фанатов даже покончили с собой.
Тысячи человек пришли на похороны Виктора.