Гореть звездой: 30 лет назад не стало Виктора Цоя

15 августа 1990 года музыкант Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Согласно официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

19 августа он был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников; несколько фанатов даже покончили с собой.

Тысячи человек пришли на похороны Виктора.