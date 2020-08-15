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Гореть звездой: 30 лет назад не стало Виктора Цоя

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© Sputnik / Галина Кмит
Участники художественного фильма "Игла" киностудии "Казахфильм": режиссер Рашид Нугманов (справа), лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой (слева) и актриса Нина Ильина (в центре) на кинофестивале популярных жанров "Золотой Дюк".
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200815/1030760509/Goret-zvezdoy-30-let-nazad-ne-stalo-Viktora-Tsoya.html

15 августа 1990 года музыкант Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Согласно официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

19 августа он был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников; несколько фанатов даже покончили с собой.

Тысячи человек пришли на похороны Виктора.


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