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Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2020

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Снимок END OF THE DAY кувейтского фотографа Majed AlZa’abi, победивший в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2020
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/13/1030788395.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200821/1030789287.html

Bird Photographer of the Year – ежегодный международный конкурс среди фотографов, целью которого является постижение красоты и разнообразия птичьего мира.

Участвовать в конкурсе могут как профессионалы, так и начинающие фотографы. Не запрещено и любителям, так как особенности фототехники не имеют никакого значения.

В конкурсе восемь номинаций:
• Лучший портрет
• Птицы в окружающей среде
• Внимание к деталям
• Поведение птиц
• Птицы в полете
• Садовые и городские птицы
• Творческие образы
• Черно-белое фото

Общий призовой фонд составляет более 20 000 фунтов стерлингов. Спонсорами Bird Photographer of the Year выступают мировые корпорации, в том числе и фотопроизводители, а организаторы The Bird Photographer of the Year (BPOTY) активно участвуют в различных экологических проектах по сохранению редких видов птиц.

20 августа были объявлены победители Bird Photographer of the Year 2020 и назван "Птичий фотограф года", который получил пять тысяч фунтов стерлингов в качестве главного приза. Им стал Маджид Аль-Зааби из Кувейта, сделавший портрет обитающего в Норвегии хохлатого баклана.

 


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