Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2020

Bird Photographer of the Year – ежегодный международный конкурс среди фотографов, целью которого является постижение красоты и разнообразия птичьего мира.

Участвовать в конкурсе могут как профессионалы, так и начинающие фотографы. Не запрещено и любителям, так как особенности фототехники не имеют никакого значения.

В конкурсе восемь номинаций:

• Лучший портрет

• Птицы в окружающей среде

• Внимание к деталям

• Поведение птиц

• Птицы в полете

• Садовые и городские птицы

• Творческие образы

• Черно-белое фото

Общий призовой фонд составляет более 20 000 фунтов стерлингов. Спонсорами Bird Photographer of the Year выступают мировые корпорации, в том числе и фотопроизводители, а организаторы The Bird Photographer of the Year (BPOTY) активно участвуют в различных экологических проектах по сохранению редких видов птиц.

20 августа были объявлены победители Bird Photographer of the Year 2020 и назван "Птичий фотограф года", который получил пять тысяч фунтов стерлингов в качестве главного приза. Им стал Маджид Аль-Зааби из Кувейта, сделавший портрет обитающего в Норвегии хохлатого баклана.