Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2020

Участвовать в конкурсе могут как профессионалы, так и начинающие фотографы. Не запрещено и любителям, так как особенности фототехники не имеют никакого значения.
В конкурсе восемь номинаций:
• Лучший портрет
• Птицы в окружающей среде
• Внимание к деталям
• Поведение птиц
• Птицы в полете
• Садовые и городские птицы
• Творческие образы
• Черно-белое фото
Общий призовой фонд составляет более 20 000 фунтов стерлингов. Спонсорами Bird Photographer of the Year выступают мировые корпорации, в том числе и фотопроизводители, а организаторы The Bird Photographer of the Year (BPOTY) активно участвуют в различных экологических проектах по сохранению редких видов птиц.
20 августа были объявлены победители Bird Photographer of the Year 2020 и назван "Птичий фотограф года", который получил пять тысяч фунтов стерлингов в качестве главного приза. Им стал Маджид Аль-Зааби из Кувейта, сделавший портрет обитающего в Норвегии хохлатого баклана.