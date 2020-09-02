Большой и грозный: самый опасный боевой самолет России

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 – самый опасный военный самолет России, такое мнение высказал в американском журнале Aviation Week & Space Technology военный эксперт Петр Бутовский.

Автор называет Ту-160 самым большим военным самолетом в мире. Бутовский отмечает боевые качества бомбардировщика, указывая, что после предстоящей модернизации он получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета.

Эксперт напоминает, что в составе ВКС сейчас состоит 17 ракетоносцев Ту-160, но в 2018 году Минобороны заключило контракт на поставку еще десяти бомбардировщиков к 2027 году.

Автор также отмечает участие российских ракетоносцев в борьбе с терроризмом в Сирии, а также полеты Ту-160 в Венесуэлу и в Южную Африку.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.

В результате модернизации значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.