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Большой и грозный: самый опасный боевой самолет России

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© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Astapkovich
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200902/1030864898.html

Американский журнал назвал бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 самым опасным российским боевым самолетом.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 – самый опасный военный самолет России, такое мнение высказал в американском журнале Aviation Week & Space Technology военный эксперт Петр Бутовский.

Автор называет Ту-160 самым большим военным самолетом в мире. Бутовский отмечает боевые качества бомбардировщика, указывая, что после предстоящей модернизации он получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета.

Эксперт напоминает, что в составе ВКС сейчас состоит 17 ракетоносцев Ту-160, но в 2018 году Минобороны заключило контракт на поставку еще десяти бомбардировщиков к 2027 году.

Автор также отмечает участие российских ракетоносцев в борьбе с терроризмом в Сирии, а также полеты Ту-160 в Венесуэлу и в Южную Африку.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.

В результате модернизации значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.


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