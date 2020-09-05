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The Nature inFocus Photography Awards 2020: дикая природа глазами фотографов

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Снимок The Boxer саудовского фотографа Mofeed Abu Shalwa, занявший 2-е место в категории Animal Portraits конкурса Nature inFocus Photo Awards 2020.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/05/1030882924.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200905/1030883945.html

Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей 2020 года. Впечатляющие кадры дикой природы Азии - в фотоленте Sputnik.

Глядя на существ со снимков, не сразу верится, что они действительно существуют.

Не сразу получится распознать в неведомом чудовище пальмового долгоносика, или разглядеть в темноте летучую мышь, или рыбу-клоуна.

 


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