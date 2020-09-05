The Nature inFocus Photography Awards 2020: дикая природа глазами фотографов

Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей 2020 года. Впечатляющие кадры дикой природы Азии - в фотоленте Sputnik.

Глядя на существ со снимков, не сразу верится, что они действительно существуют.

Не сразу получится распознать в неведомом чудовище пальмового долгоносика, или разглядеть в темноте летучую мышь, или рыбу-клоуна.