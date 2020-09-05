The Nature inFocus Photography Awards 2020: дикая природа глазами фотографов

Глядя на существ со снимков, не сразу верится, что они действительно существуют.
Не сразу получится распознать в неведомом чудовище пальмового долгоносика, или разглядеть в темноте летучую мышь, или рыбу-клоуна.
Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей 2020 года. Впечатляющие кадры дикой природы Азии - в фотоленте Sputnik.
Глядя на существ со снимков, не сразу верится, что они действительно существуют.
Не сразу получится распознать в неведомом чудовище пальмового долгоносика, или разглядеть в темноте летучую мышь, или рыбу-клоуна.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения? Самые креативные защитные маски от коронавируса в галерее Sputnik.
Американский журнал назвал бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 самым опасным российским боевым самолетом.
В Абхазии 1 сентября открылись 152 средние общеобразовательные школы из 153, сухумская школа №6 будет находиться на карантине до 7 сентября.
Ткуарчал находится не на побережье, а в горах. Он расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, в долине реки Аалдзга.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 502 человека. Из них 157 пациентов выздоровели, 4 летальных случая.
Средняя общеобразовательная школа №4 в Гудауте находится недалеко от морского побережья, в учебном заведении обучается около трехсот детей.
Грузинские политики 18 августа привезли в подарок Илорскому храму икону. Абхазская православная церковь отказалась ее принимать.
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