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11 сентября: страшнейший день истории США в фотографиях

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© AP Photo. Will Morris
FILE - In this Sept. 11, 2001 file photo, damage to the outer ring of the Pentagon is shown after a hijacked airliner crashed into the building. Families of the victims of the worst terror attack on the United States in history gathered Wednesday, Sept. 11, 2013, to mark their 12th anniversary with a moment of silence and the reading of names. The Sept. 11, 2001 attacks in New York City and Washington killed almost 3,000 people and lead to a war in Afghanistan.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/0b/1030923085.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200911/1030924146.html

Террористы-смертники захватили в воздушном пространстве США четыре рейсовых пассажирских авиалайнера 11 сентября 2001 года.

Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет — в здание Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона. При попытке пассажиров и экипажа оказать сопротивление террористам, захватившим четвертый лайнер, он потерпел катастрофу в штате Пенсильвания.

В результате терактов, помимо 19 террористов, погибли 2977 человек и еще 24 считаются пропавшими без вести.

Президент США Джордж Буш-младший возложил ответственность за эти чудовищные преступления на террористическую организацию "Аль-Каида". Первым свои соболезнования американскому народу принес президент России Владимир Путин.


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