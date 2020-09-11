11 сентября: страшнейший день истории США в фотографиях

Террористы-смертники захватили в воздушном пространстве США четыре рейсовых пассажирских авиалайнера 11 сентября 2001 года.

Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет — в здание Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона. При попытке пассажиров и экипажа оказать сопротивление террористам, захватившим четвертый лайнер, он потерпел катастрофу в штате Пенсильвания.

В результате терактов, помимо 19 террористов, погибли 2977 человек и еще 24 считаются пропавшими без вести.

Президент США Джордж Буш-младший возложил ответственность за эти чудовищные преступления на террористическую организацию "Аль-Каида". Первым свои соболезнования американскому народу принес президент России Владимир Путин.