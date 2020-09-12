Лица "Кинотавра": знаменитый фестиваль открылся в Сочи

Фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходил в Сочи в начале июня, в этом году в связи с пандемией киносмотр был перенесен на сентябрь.

Традиционная красная дорожка в этом году прошла без зрителей, по ней прошли актеры Екатерина Шпица, Анна Слю, Денис Шведов, Юлия Ауг, Владимир Вдовиченков, Оксана Фандера, режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Герман-младший, Оксана Карас и другие.

Церемонию открыл замминистра культуры РФ Максим Ксензов, который зачитал приветственную телеграмму президента РФ Владимира Путина.

Министр культуры Ольга Любимова прислала кинематографистам видеообращение, в котором она пожелала "Кинотавру", несмотря на все сложности, продолжать открывать новые имена, которые будут достойно представлять отечественный кинематограф на международной арене.