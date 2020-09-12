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Лица "Кинотавра": знаменитый фестиваль открылся в Сочи

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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Члены жюри основного конкурса: режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, продюсер Екатерина Филиппова, актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, председатель жюри, кинорежиссер Борис Хлебников и журналист Дарья Златопольская (слева направо) на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 31-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200912/1030932023/Litsa-Kinotavra-znamenityy-festival-otkrylsya-v-Sochi.html

Фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходил в Сочи в начале июня, в этом году в связи с пандемией киносмотр был перенесен на сентябрь.

Традиционная красная дорожка в этом году прошла без зрителей, по ней прошли актеры Екатерина Шпица, Анна Слю, Денис Шведов, Юлия Ауг, Владимир Вдовиченков, Оксана Фандера, режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Герман-младший, Оксана Карас и другие.

Церемонию открыл замминистра культуры РФ Максим Ксензов, который зачитал приветственную телеграмму президента РФ Владимира Путина.

Министр культуры Ольга Любимова прислала кинематографистам видеообращение, в котором она пожелала "Кинотавру", несмотря на все сложности, продолжать открывать новые имена, которые будут достойно представлять отечественный кинематограф на международной арене.


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