Улыбка рыбы и скука обезьяны: лучшие фото Comedy Wildlife

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards славится смешными и курьезными фотографиями животных. Ежегодный фотоконкурс был основан фотографами и энтузиастами дикой природы из Танзании Томом Салламом и Полом Джойнсон-Хиксом.

Финалисты популярного фотоконкурса не оставят равнодушными зрителей и в этом году. Цель работ - показать важность сохранения прекрасной дикой природы - вполне достигнута.

Фотографий дикой природы много, но этот конкурс обособляется тем, что показывает нам животных в забавных ситуациях и глупых позах. Любой может принять участие в конкурсе вместе с профессиональными фотографами.

Создатели конкурса акцентируют внимание на охране животных, а с улыбкой людям природа становится ближе. Смотрите работы финалистов фотоконкурса и смейтесь на здоровье.