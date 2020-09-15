Улыбка рыбы и скука обезьяны: лучшие фото Comedy Wildlife

Финалисты популярного фотоконкурса не оставят равнодушными зрителей и в этом году. Цель работ - показать важность сохранения прекрасной дикой природы - вполне достигнута.
Фотографий дикой природы много, но этот конкурс обособляется тем, что показывает нам животных в забавных ситуациях и глупых позах. Любой может принять участие в конкурсе вместе с профессиональными фотографами.
Создатели конкурса акцентируют внимание на охране животных, а с улыбкой людям природа становится ближе. Смотрите работы финалистов фотоконкурса и смейтесь на здоровье.