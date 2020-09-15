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Золотые мячи: топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов

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© AFP 2019 / Pau Barrena
Аргентинский футболист Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. За год он заработал 126 миллионов долларов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200915/1030948989.html

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году.

Лионель Месси вновь возглавил рейтинг Forbes.

Доход Месси, который в сентябре решил остаться в "Барселоне" после информации о его желании покинуть клуб, за сезон-2020/21 до выплаты налогов составит 126 миллионов долларов, из которых 92 миллиона - заработная плата, 34 миллиона - доходы от различных спонсорских контрактов.

Второе место в рейтинге занял португалец Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса", заработавший 117 миллионов.

Третьим стал бразилец Неймар из французского "Пари Сен-Жермен", доход которого составляет 96 миллионов.

 


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