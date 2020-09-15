Золотые мячи: топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году.

Лионель Месси вновь возглавил рейтинг Forbes.

Доход Месси, который в сентябре решил остаться в "Барселоне" после информации о его желании покинуть клуб, за сезон-2020/21 до выплаты налогов составит 126 миллионов долларов, из которых 92 миллиона - заработная плата, 34 миллиона - доходы от различных спонсорских контрактов.

Второе место в рейтинге занял португалец Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса", заработавший 117 миллионов.

Третьим стал бразилец Неймар из французского "Пари Сен-Жермен", доход которого составляет 96 миллионов.