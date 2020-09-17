От шлейфа к шортам: как менялась свадебная мода последние 100 лет

Раньше пышность и роскошь были ключевыми критериями свадебного платья: оно являлось визитной карточкой семьи, демонстрировало достаток.
Отсюда и дорогая вышивка, драгоценные камни, богатые ткани и длинный шлейф фаты, указывающий на статус церемонии.
В 60-е невесты выбирали трапециевидные короткие платья, baby doll, а также платья-баллоны и прически с начесом.
Самыми экстравагантными свадебными нарядами были те, что разрушали стереотипы о подобающем цвете и фасоне.
Тем не менее, классика в свадебном костюме и по сей день остается актуальной, а шорты или черное платье в качестве подвенечного наряда выбирают лишь единицы.