От шлейфа к шортам: как менялась свадебная мода последние 100 лет

Cвадебная мода всегда шла рука об руку с повседневной жизнью, отражая основные фэшн-тенденции времени. Как изменилась свадебная модна за последние 100 лет - смотрите в фотоленте.

Раньше пышность и роскошь были ключевыми критериями свадебного платья: оно являлось визитной карточкой семьи, демонстрировало достаток.

Отсюда и дорогая вышивка, драгоценные камни, богатые ткани и длинный шлейф фаты, указывающий на статус церемонии.

В 60-е невесты выбирали трапециевидные короткие платья, baby doll, а также платья-баллоны и прически с начесом.

Самыми экстравагантными свадебными нарядами были те, что разрушали стереотипы о подобающем цвете и фасоне.

Тем не менее, классика в свадебном костюме и по сей день остается актуальной, а шорты или черное платье в качестве подвенечного наряда выбирают лишь единицы.