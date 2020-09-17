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От шлейфа к шортам: как менялась свадебная мода последние 100 лет

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© AP Photo.
На фото: (слева) принцесса Изабелла Альфонса Бурбон-Сицилийская после свадьбы с польским графом Яном Замойским, 9 марта 1929 года; (в центре) принцесса Гермина Рейсс-Грейцская перед свадьбой с последним германским императором и королем Пруссии Вильгельмом II, 1 ноября 1922 года; (справа) политический деятель Китая Сун Мэйлин с мужем маршалом и генералиссимусом Чаном Кайши, 1 декабря, 1927 года.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200917/1030957281.html

Cвадебная мода всегда шла рука об руку с повседневной жизнью, отражая основные фэшн-тенденции времени. Как изменилась свадебная модна за последние 100 лет - смотрите в фотоленте.

Раньше пышность и роскошь были ключевыми критериями свадебного платья: оно являлось визитной карточкой семьи, демонстрировало достаток.

Отсюда и дорогая вышивка, драгоценные камни, богатые ткани и длинный шлейф фаты, указывающий на статус церемонии. 

В 60-е невесты выбирали трапециевидные короткие платья, baby doll, а также платья-баллоны и прически с начесом.

Самыми экстравагантными свадебными нарядами были те, что разрушали стереотипы о подобающем цвете и фасоне.

Тем не менее, классика в свадебном костюме и по сей день остается актуальной, а шорты или черное платье в качестве подвенечного наряда выбирают лишь единицы.

 


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От шлейфа к шортам: как менялась свадебная мода последние 100 лет
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