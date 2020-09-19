Первый посткарантинный: кадры с фестиваля "Кинотавр" в Сочи

В Сочи торжественно завершился фестиваль "Кинотавр". Несмотря на эпидемию коронавируса, призы победителям вручали лично, но с соблюдением всех санитарных норм.

Картина "Пугало" Дмитрия Давыдова получила главный приз кинофестиваля "Кинотавр".

Принимая награду, Давыдов отметил, что якутское кино впервые на "Кинотавре" и сразу завоевало столь высокую награду.

В конкурсе принимали участие 13 картин: KITOBOY от Филиппа Юрьева, "Вмешательство" от Ксении Зуевой, "Глубже!" от Михаила Сегала, "Город уснул" от Марии Игнатенко, "Доктор Лиза" от Оксаны Карас, "Конференция" от Ивана Твердовского, "Кто-нибудь видел мою девочку?" от Ангелины Никоновой, "Маша" от Анастасии Пальчиковой, "Скажи ей" от Александра Молочникова, "Трое" от Анны Мерикян, "Хандра" от Алексея Камынина, "Человек из Подольска" от Семена Серзина и "Пугало" от Дмитрия Давыдова.

Помимо гран-при, режиссер получил награду гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея. Валентина Романова-Чыскыырай получила приз за лучшую женскую роль, сыграв в "Пугале".