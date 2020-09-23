Зеркало души: макроснимки глаз животных

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Армянский фотограф Сурен Манвелян попытался глубже заглянуть в глаза животных и создал захватывающую галерею.
Армянский фотограф Сурен Манвелян создает удивительные макроснимки глаз животных.
Его интересы как фотографа варьируются от макрофотографии и портретов до пейзажей и многих других жанров. "Глаза животных" - один из его проектов. Макросъемкой глаз птиц, зверей и рыб он увлекается уже несколько лет.