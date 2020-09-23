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Зеркало души: макроснимки глаз животных

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Макроснимок глаза собаки породы хаски.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/15/1030977821.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200923/1030978545.html

Армянский фотограф Сурен Манвелян попытался глубже заглянуть в глаза животных и создал захватывающую галерею.

Армянский фотограф Сурен Манвелян создает удивительные макроснимки глаз животных.

Его интересы как фотографа варьируются от макрофотографии и портретов до пейзажей и многих других жанров. "Глаза животных" - один из его проектов. Макросъемкой глаз птиц, зверей и рыб он увлекается уже несколько лет.




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