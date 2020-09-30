Праздник славы и памяти: День Победы в Абхазии

В Абхазии отметили 27-ю годовщину Дня Победы и Независимости. 30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от оккупационных грузинских сил.

В этом году в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в Абхазии было решено не проводить Парад Победы и акцию "Бессмертный полк".

По традиции утром в Парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие глава государства Аслан Бжания, руководители ведомств и министерств, ветераны и добровольцы.

Также в Абхазии прошла акция "Тропой героев". Более 120 человек прошли пешком от Сухума до границе по реке Ингур в дань уважения абхазским воинам.

Праздничный вечер закончился концертом на Набережной махаджиров, в котором приняли участие местные творческие коллективы.