Праздник славы и памяти: День Победы в Абхазии

В этом году в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в Абхазии было решено не проводить Парад Победы и акцию "Бессмертный полк".
По традиции утром в Парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие глава государства Аслан Бжания, руководители ведомств и министерств, ветераны и добровольцы.
Также в Абхазии прошла акция "Тропой героев". Более 120 человек прошли пешком от Сухума до границе по реке Ингур в дань уважения абхазским воинам.
Праздничный вечер закончился концертом на Набережной махаджиров, в котором приняли участие местные творческие коллективы.