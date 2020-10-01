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Победная игра: матч "Динамо" и "Рицы" в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч футбольных команд "Динамо" и "Рицы" состоялся в День Победы 30 сентября.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201001/1031033631/Pobednaya-igra-match-Dinamo-i-Ritsy-v-Sukhume.html

Матч девятого тура чемпионата Абхазии по футболу между столичным "Динамо" и гудаутской "Рицой" состоялся в День Победы и Независимости республики 30 сентября.

Игра на столичном стадионе была очень важной с точки зрения расположения мест в турнирной таблице. В случае победы "Рица" могла сравняться по очкам с сухумским "Нартом", занимающим первое место, у команды на данный момент 21 очко. Динамовцам же нужно было набирать очки, чтобы не слишком отстать от второй строчки, перед матчем у "Динамо" было 12 набранных очков.

На родном стадионе столичные футболисты сумели одержать важную победу, во втором тайме гол забил вышедший на замену Георгий Анджапаридзе.

Сейчас "Динамо" Сухум занимает третью строчку в турнирной таблице с 15 очками в активе, "Рица" из Гудауты сохранила второе место, на счету у них 18 очков. Лидером по-прежнему остается сухумский "Нарт", у команды 21 набранное очко.

27-й чемпионат Абхазии начался 4 августа, по решению организаторов, соревнования проходят в два круга, по семь туров в каждом и по 21 игре за круг. Так как в турнире участвует нечетное количество команд, одна команда будет пропускать тур.

В 27-м чемпионате Абхазии участвует семь команд – столичные "Динамо" и "Нарт", гудаутская "Рица", "Ерцаху" из Очамчыры, галский "Самурзакан", "Гагра" и "Афон".

 


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