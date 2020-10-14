Посмотри в глаза: как в Абхазии приживается главная примета коронавируса

Уже полгода Абхазия борется с охватившей всю планету пандемией коронавируса. В республике периодически вводят ограничительные меры. Жителям и гостям рекомендуют носить маски в общественных местах.

COVID-19 изменил привычный уклад жизни. Из-за опасности заразиться многие жители Абхазии предпочитают носить медицинские маски.

Чаще всего людей в масках можно встретить в закрытых помещениях, в общественных местах. Однако есть и те, кто предпочитает и вовсе не снимать маску, даже во время прогулки в парке или на набережной.

13 октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничительных мер в республике. Согласно им, гражданам при нахождении в общественных местах рекомендовано обязательное использование медицинских масок.

По данным на 13 октября, коронавирусную инфекцию в Абхазии выявили у 2430 человек, выздоровели 1087 человек, 23 летальных случая.