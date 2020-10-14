18:14 14 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.28
  • EUR90.71
Поиск
Фото

Посмотри в глаза: как в Абхазии приживается главная примета коронавируса

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)
69 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Девушки на набережной Сухума.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0e/1031101322.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201014/1031097849/Posmotri-v-glaza-kak-v-Abkhazii-prizhivaetsya-glavnaya-primeta-koronavirusa.html

Уже полгода Абхазия борется с охватившей всю планету пандемией коронавируса. В республике периодически вводят ограничительные меры. Жителям и гостям рекомендуют носить маски в общественных местах.

COVID-19 изменил привычный уклад жизни. Из-за опасности заразиться многие жители Абхазии предпочитают носить медицинские маски.

Чаще всего людей в масках можно встретить в закрытых помещениях, в общественных местах. Однако есть и те, кто предпочитает и вовсе не снимать маску, даже во время прогулки в парке или на набережной.

13 октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничительных мер в республике. Согласно им, гражданам при нахождении в общественных местах рекомендовано обязательное использование медицинских масок.

По данным на 13 октября, коронавирусную инфекцию в Абхазии выявили у 2430 человек, выздоровели 1087 человек, 23 летальных случая.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Посмотри в глаза: как в Абхазии приживается главная примета коронавируса
"Бей первым!": как российские разведчики уничтожили лагерь "террористов" в Абхазии
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться