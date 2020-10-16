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Осенний вальс: природа Абхазии прощается с летом

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  • Однолетние цветы продолжают цвести и радовать глаз окружающих.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Золотая пора в Абхазии обычно наступает поздно, об этом говорят не только теплые солнечные дни, но и яркие краски неувядающих цветов.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201016/1031111722/Vals-tsvetov-abkhazskoy-oseni.html

Осень в Абхазии – далеко не унылая пора. В республике стоят жаркие солнечные дни. Неувядающие цветы продолжают радовать глаз.

В это время года жители и гости Абхазии могут любоваться многообразием ярких красок богатой растительности – вечнозеленые ели и тропические пальмы соседствуют с магнолиями и все еще цветущими олеандрами.

Осень в Абхазии называют "бархатным" сезоном. И не зря. На улице уже не так жарко, как летом, но очень тепло. Средняя температура днем достигает +23°С, а ночью +14°С.

Понежиться на солнце и поймать последние лучи "лета" в Абхазию в это время съезжаются туристы со всей России. Самые смелые купаются в море и загорают на пляжах, другие, пользуясь погодой, осматривают достопримечательности и отправляются в пешие походы.


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Осенний вальс: природа Абхазии прощается с летом
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