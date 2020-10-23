После футбола: легендарному Пеле 80 лет

Пеле с детства любил играть в футбол, уже с семи лет играл за местную команду. Тренер команды Валдемар де Брито (бывший игрок сборной Бразилии) рекомендовал его в клуб "Сантос", и 15-летний Пеле впервые стал участником официального матча клуба, отличившись забитым голом.

За восемнадцать лет, играя за клуб "Сантос", Пеле 11 раз стал чемпионом штата Сан-Паулу, шесть раз выиграл Кубок Бразилии, а также Межконтинентальный Кубок и Кубок Либертадорес. 17-летний Пеле дебютировал в составе национальной сборной на чемпионате 1958 года. Он стал самым молодым чемпионом в истории мирового футбола.

Став легендарным в истории футбола, прославив и сборную Бразилии (в составе которой провел 92 матча и забил 77 голов), и сборную США, выступая за эти команды. В 1977 году Пеле завершил футбольную карьеру прощальным матчем. В общей сложности он забил 1281 официально зарегистрированный гол.

Футболист много внимания уделяет пропаганде футбола и вообще спорта в разных уголках мира. Пеле — автор автобиографической книги "Я — Пеле", еще он снялся в фильме "Бегство к победе". А также известен как телекомментатор, автор и исполнитель собственных песен и успешный бизнесмен. Любовь к футболу Пеле передал сыну – Эдиньо. Он тоже выступает в составе "Сантос" и выбрал амплуа вратаря.