Помочь природе: открытие питомника по выращиванию самшита в Очамчыре

Питомник по выращиванию самшита в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции открылся в среду 4 ноября в Очамчыре.

Питомник в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции создали, чтобы восстановить самшит, который пострадал из-за самшитовой огневки, попавшей в Абхазию в 2012 году из Сочи.

Директор Института экологии республики Роман Дбар отметил, что питомник создан благодаря поддержке Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН. По словам директора АбНИЛОС Виталия Лейба, в Абхазии после нападения огневки осталось около четырех процентов самшита, поэтому программа по сохранению самшита была необходима.

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.