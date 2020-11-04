01:21 05 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD80.00
  • EUR93.34
Поиск
Фото

Помочь природе: открытие питомника по выращиванию самшита в Очамчыре

Получить короткую ссылку
42 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции открыли питомник по выращиванию самшита.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/04/1031222790.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201104/1031223328/Pomoch-prirode-otkrytie-pitomnika-po-vyraschivaniyu-samshita-v-Ochamchyre.html

Питомник по выращиванию самшита в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции открылся в среду 4 ноября в Очамчыре.

Питомник в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции создали, чтобы восстановить самшит, который пострадал из-за самшитовой огневки, попавшей в Абхазию в 2012 году из Сочи.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Питомник по выращиванию самшита открыли в Очамчыре

Директор Института экологии республики Роман Дбар отметил, что питомник создан благодаря поддержке Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН. По словам директора АбНИЛОС Виталия Лейба, в Абхазии после нападения огневки осталось около четырех процентов самшита, поэтому программа по сохранению самшита была необходима.

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.


Еще фотоленты

  • Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
    Последнее обновление: 12:20 04.11.2020
    12:20 04.11.2020

    Уличный перформанс и концерт Леди Гаги: как проходили выборы президента США

    Даже на финальных метрах предвыборной гонки за пост президента США страсти не утихают. Каждый кандидат уверен в своей безоговорочной победе и поражения принимать не собирается.

    101
    12
  • Последнее обновление: 14:35 02.11.2020
    14:35 02.11.2020

    Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции

    Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в ТурцииПоиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в ТурцииПоиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции

    107
    12
  • Последнее обновление: 18:00 01.11.2020
    18:00 01.11.2020

    Волевая победа: финал Кубка Абхазии по футболу

    Финальный матч Кубка Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо" в воскресенье 1 ноября. В решающем противостоянии сошлись гудаутская "Рица" и "Гагра".

    185
    10
  • Последнее обновление: 19:42 31.10.2020
    19:42 31.10.2020

    Вечный Бонд: памяти Шона Коннери

    Британский актер Шон Коннери скончался в субботу 31 октября в возрасте 90 лет. Он является лауреатом премии "Оскар" и трех "Золотых глобусов". Sputnik подготовил подборку фотографий знаменитого актера.

    274
    9

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Помочь природе: открытие питомника по выращиванию самшита в Очамчыре
Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться