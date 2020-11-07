Лохматый лев, "ушастик" и охотники: собаки из Абхазии в фотоленте Sputnik

Маленькие радости и веселье не чужды не только людям, но и братьям нашим меньшим. Как отдыхают, гуляют и резвятся абхазские собаки, смотрите в фотоленте Sputnik.

В Абхазии воспитывают десятки пород собак, и многие из них стали привычными для местных жителей, но порой встречаются настоящие "уникумы", которых сложно обделить вниманием. Одной из таких собак можно назвать чау-чау, название которой с китайского языка переводится, как "собака-лохматый лев". Этот пушистый зверь пополнил фотоленту Sputnik и заодно поделился славой со своим хозяином.

Охота в республике – излюбленное хобби тысяч мужчин, и одной из наиболее эффективных в этом деле собак признан пойнтер. Хозяину лишь надо произвести меткий выстрел и его верный пес обязательно найдет дичь, куда бы она ни упала.

Жители и гости столицы любят прогуливаться по набережной Сухума. Некоторые это делают в компании своих питомцев, которые тоже не прочь порезвиться на солнце и совершить длительный "марш-бросок". В этом месте встречаются как породистые собаки, так и "дворняжки", которые рыщут по набережной не из удовольствия, а в поисках еды.

Не секрет, что в стране много бродячих собак и эта проблема уже многие годы волнует население. Несмотря на старания зоозащитников и неравнодушных к животным людей, выступающих против отстрела животных и за господдержку в их стерилизации, популяция бродячих собак бесконтрольно растет. Это подтверждает большое количество собак смешанных пород, свободно блуждающих по улицам городов Абхазии.