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Футбольный "полет": кадры с чемпионата и Кубка Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Оторвавшись от земли, футболист "Динамо" Сухум Аслан Багателия "летит" за мячом
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201108/1031194370/Futbolnyy-polet-kadry-s-chempionata-i-Kubka-Abkhazii.html

Чемпионат и Кубок Абхазии по футболу подошел к концу. Sputnik собрал самые яркие кадры игроков, участвовавших в обоих турнирах.

Футбольные матчи сопровождаются напряженной борьбой, желанием сыграть лучше соперника. Помимо эффективной, футболисты часто показывают эффектную игру. На запечатленных кадрах игроки порой напоминают спортсменов из других видов спорта, например, бегунов, прыгунов в длину или в высоту, борцов, а иногда даже не спортсменов, а танцоров.  

В пылу футбольного азарта футболисты готовы "преодолевать" силу притяжения, взмывая над полем на немалое расстояние. Для "летающих" футболистов самое главное - выйти победителем из игрового эпизода. Серию фотографий, на которых запечатлены такие моменты, сделал фотокорреспондент Sputnik Томасом Тхайцук, и мы предлагаем их вашему вниманию.


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Футбольный "полет": кадры с чемпионата и Кубка Абхазии
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