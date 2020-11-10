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Что происходило в Ереване после объявления соглашения по Нагорному Карабаху

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  • Разъяренные граждане на площади Республики перед Домом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент Армении (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в здание Парламента (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в здание Парламента (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
  • Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент (10 ноября 2020). Еревaн
© Sputnik / Arsen Haytyan
Разъяренные граждане на площади Республики перед Домом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/0a/1031257002.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201110/1031258987.html

Согласно достигнутому между Россией, Арменией и Азербайджаном соглашению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с 10 ноября.

После оглашения условий соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты.

Недовольные условиями перемирия ворвались в здания правительства и парламента, потребовали сформировать новый кабинет министров и отменить участие Армении в договоренностях по Карабаху. Был избит спикер парламента Армении.

Депутаты от оппозиции заявили, что намерены добиваться отставки правительства и отмены трехстороннего соглашения о перемирии в Карабахе.

Что происходило в Ереване после заявления Пашиняна, смотрите в фотоленте Sputnik Армения. 

 


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Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
Что происходило в Ереване после объявления соглашения по Нагорному Карабаху
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