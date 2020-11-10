Что происходило в Ереване после объявления соглашения по Нагорному Карабаху

После оглашения условий соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты.
Недовольные условиями перемирия ворвались в здания правительства и парламента, потребовали сформировать новый кабинет министров и отменить участие Армении в договоренностях по Карабаху. Был избит спикер парламента Армении.
Депутаты от оппозиции заявили, что намерены добиваться отставки правительства и отмены трехстороннего соглашения о перемирии в Карабахе.
Что происходило в Ереване после заявления Пашиняна, смотрите в фотоленте Sputnik Армения.