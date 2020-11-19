Таинственные секреты и пугающие легенды самых впечатляющих мостов со всего света

В мире существуют таинственные мосты и переправы, которые окутаны мифами и легендами. В фотоленте РИА Новости собраны несколько интересных мостов из разных городов мира.

К примеру, один из самых популярных мостов Карлов мост. Старожилы Праги и туристы рассказывают, что в пасмурную погоду на мосту можно увидеть необычного человека, который предлагает прохожим подарить свой автопортрет с рожками.

Другая легенда связана с четвертой аркой моста. Говорят, под ней до сих пор живет призрак водяного черта, который водил дружбу с горшечниками старой Праги.

В Южной Болгарии уже свыше 500 лет стоит мост, прозванный дьявольским. Самый популярный миф гласит, что архитектор моста заключил сделку с нечистой силой, чтобы переправу не разрушили бурные воды реки Арда. В обмен на это условие бес потребовал увековечить свой лик в конструкции так, чтобы он одновременно был и видимым, и невидимым.

Одна из известных городских легенд Москвы – миф про золотую заклепку на Крымском мосту, единственном подвесном сооружении в столице. По поверью, золотую деталь установил сам Сталин по завершении строительства объекта.

Ростокинский акведук считается самым старым из сохранившихся мостов столицы. Его строительство началось в 1780 году в рамках прокладки Мытищинского водопровода, чтобы снабжать Москву водой. Процесс возведения занял почти 25 лет.

Есть в Москве и специальный "любовный мост" – Третьяковский, соединяющий Болотную площадь и Кадашевскую набережную. Следуя городскому поверью, сюда приезжают молодожены и влюбленные, чтобы увековечить свои чувства с помощью "замочков любви".

Самый старый железный мост в Румынии называют "мостом лгунов". По одной легенде, такое прозвище стало результатом игры слов и языкового недопонимания. Изначально пешеходную переправу построили на сваях и на немецком назвали Liegenbrücke – дословно, "мост вниз". Это слово созвучно с другим термином Lügenbrücke, то есть "мост лжи".

Еще один дьявольский мост находится в Террагоне. Считается, что его построил сам бес, за что попросил душу первого, кто пройдет по переправе и выпьет воды из реки.

Миф про Литейный мост, кстати, самое тяжелое подъемное сооружение в мире, гласит, что в давние времена на его месте стоял "мост-оборотень". По преданиям, в безлунные ночи здесь появлялся черный водоворот, который тут же затягивал гуляющих у реки людей, и больше их никто и никогда не видел.