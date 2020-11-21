Ворота, перила и даже "сердце": что изготавливают железных дел мастера из Гудауты

Семья Хагба семь лет назад открыла у себя дома в Гудауте цех по изготовлению кованых изделий, и бизнес-план стал довольно успешным.

В цехе по изготовлению кованых изделий в Гудауте работает всего три человека – владелец Зураб Хагба, гастарбайтер из Узбекистана Якуб Хаитов, а сын Зураба Аляс помогает им, когда в работе завал. Чаще всего у них заказывают ворота, двери, перила для лестниц и балконов, нередко ограды для могил.

Первым заказом Хагба стали кованые ворота, за которые ему тогда заплатили 80 тысяч рублей. В мастерской установлено четыре станка, которые Зураб собрал своими руками. Они могут сгибать железо, придавать форму и расплющить металл. Также в работе применяются сварочный аппарат и "болгарка" для резки железа. Без них никак не обойтись.

Одним из наиболее сложных и необычных заказов за все время работы стала конструкция в форме сердца, сделанная из железных прутьев и приваренных к ним металлических лепестков. Ее планировали установить на территории Рицинского реликтового национального парка для того, чтобы молодожены могли вешать на конструкцию замки́ как символ крепкого брака. Но клиент не забрал свой заказ, и железное "сердце" так и осталось в цехе.

Вместе с ассортиментом продукции из года в год расширяется список клиентов не только из Гудауты, но также из других районов страны. На сегодняшний день у мастеров заказы на полтора месяца вперед.

Подробнее об этом читайте здесь:

Железный бизнес: как семья Хагба из Гудауты кует свое счастье>>