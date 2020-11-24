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Лучшие фото 2020 года по версии Agora

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Снимок Afghan Girl in 2020 венгерского фотографа Akos Dutka, ставший финалистом конкурса Agora's #BestPhotoOf2020 Award.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/18/1031341886.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201124/1031342828.html

Объявлены финалисты конкурса #BestPhotoOf2020 фотоприложения Agora. В 2020 году финалистами стали 50 фотографов.

В этом году в конкурсе участвовало более 8700 работ со всего мира. Победителем конкурса стал снимок с изображением муравьев, испытывающих жажду. Он набрал наибольшее количество голосов в пяти турах голосования.


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