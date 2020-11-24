Лучшие фото 2020 года по версии Agora

В этом году в конкурсе участвовало более 8700 работ со всего мира. Победителем конкурса стал снимок с изображением муравьев, испытывающих жажду. Он набрал наибольшее количество голосов в пяти турах голосования.
Объявлены финалисты конкурса #BestPhotoOf2020 фотоприложения Agora. В 2020 году финалистами стали 50 фотографов.
В этом году в конкурсе участвовало более 8700 работ со всего мира. Победителем конкурса стал снимок с изображением муравьев, испытывающих жажду. Он набрал наибольшее количество голосов в пяти турах голосования.
Во многих странах мирах снова локдаун, меры противодействия распространению коронавируса ужесточены. Но пандемия коронавируса не может отменить любимые для многих праздники - Рождество и Новый год.
Семья Хагба семь лет назад открыла у себя дома в Гудауте цех по изготовлению кованых изделий, и бизнес-план стал довольно успешным.
Чем запомнилась проходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
В фотоленте информационного агентства Sputnik – сезонный сбор "царицы полей", абхазской кукурузы, которая играет важную роль в традиционной кухне.
По итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.
Нагрузка на электросети в Абхазии превышает их пропускную способность на 30%, заявил гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.
В Абхазии 15 октября были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, их действие заканчивалось 24 ноября.
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