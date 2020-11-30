21:03 30 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.20
  • EUR91.20
Поиск
Фото

Клевое дело: рыбалка в Абхазии

Получить короткую ссылку
12910
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
Так выглядит пирс в Сухуме, когда рыба хорошо клюет.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201130/1031332707/Klevoe-delo-rybalka-v-Abkhazii.html

Рыбалка – одно из главных увлечений для многих жителей Абхазии, ей увлекаются люди самых разных возрастов.

Абхазия – приморский край, кроме того, что здесь протекает множество рек, в которых водятся немало разных пород рыб, в частности форель, весной в устья рек заходят и морские рыбы.

О том, что в республике рыболовство было развито с древнейших времен свидетельствуют археологические находки античной эпохи. Так, среди кистрикских неолитических предметов, датируемых IV тысячелетием до нашей эры, встречаются грузила для рыболовецких сетей.

Сегодня в республике можно встретить немало любителей рыбалки. Они ловят рыбу как в море, так в многочисленных реках и озерах. Среди видов рыб, которые водятся в Абхазии: кефаль, горбыль, мезгит, карп, сом, камбала, ставрида, черноморский катран, карась, барабулька, хамса, речная форель, колхидский усач, кавказский голавль, подуста, уклейка, быстрянка, рыбца, плотва.


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
До свидания, осень: зарисовка золотой поры в субтропиках
Арестованы еще два члена банды Шамиля Басаева
Два часа в сутки: новый график веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться