Клевое дело: рыбалка в Абхазии

Рыбалка – одно из главных увлечений для многих жителей Абхазии, ей увлекаются люди самых разных возрастов.

Абхазия – приморский край, кроме того, что здесь протекает множество рек, в которых водятся немало разных пород рыб, в частности форель, весной в устья рек заходят и морские рыбы.

О том, что в республике рыболовство было развито с древнейших времен свидетельствуют археологические находки античной эпохи. Так, среди кистрикских неолитических предметов, датируемых IV тысячелетием до нашей эры, встречаются грузила для рыболовецких сетей.

Сегодня в республике можно встретить немало любителей рыбалки. Они ловят рыбу как в море, так в многочисленных реках и озерах. Среди видов рыб, которые водятся в Абхазии: кефаль, горбыль, мезгит, карп, сом, камбала, ставрида, черноморский катран, карась, барабулька, хамса, речная форель, колхидский усач, кавказский голавль, подуста, уклейка, быстрянка, рыбца, плотва.