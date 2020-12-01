Зимняя сказка: открытие новогоднего катка на Красной площади

В этом сезоне знаменитый московский ГУМ-Каток преобразился в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

Торжественное открытие юбилейного 15-го сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в российской столице. На празднике гостям представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила" при участии фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса.

Организаторы сообщили, что на территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Так, для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-Катка позволяет сохранять социальную дистанцию.

Помимо этого, предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. Каток будет работать до 1 марта при любой погоде.