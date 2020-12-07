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Спитакское землетрясение 1988 года: история одной трагедии

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  • Землетрясение в Армении 1988 года
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© Sputnik / Александр Гращенков
7 декабря 1988 года в ряде северных районов Армении произошло землетрясение, сила которого в эпицентре (город Спитак) превышала 10 баллов. Последствия землетрясения в городе Спитаке.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201207/1031421197.html

7 декабря 1988 года в зоне разрыва земной коры на севере Армении была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Катастрофическое по своим последствиям землетрясение повергло всю страну в пучину горя.  

Спитакское землетрясение длилось всего 30 секунд. За это время оно почти полностью уничтожило город и убило 25000 человек.

Седьмого декабря 1988 года, произошло сильнейшее землетрясение в истории Армении. Мощные подземные толчки интенсивностью в 9-10 баллов из 12 по шкале Рихтера разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию населением около миллиона человек.

В эпицентре землетрясения оказался город Спитак. Были разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов.

Катастрофа унесла жизни 25 тысяч человек. С последствиями трагедии помогали справиться все республики СССР. Помощь поступала и от многих других стран: Израиль, Бельгия, Великобритания, Италия, Ливан, Норвегия, Франция, ФРГ, Швейцария предоставили своих спасателей, оборудование, продукты и медикаменты.


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