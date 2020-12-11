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Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
"Абхазия - край гор, покрытых густыми лесами, цветущими альпийскими лугами, и неприступных, закованных в вечные льды вершин". Так абхазские горы описывает российский исследователь Западного Кавказа Николай Бондарев.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201211/1031440946/Charuyuschie-velikany-gornye-peyzazhi-Abkhazii.html

В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики.

Международный день гор был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов.

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 2002 год Международным годом гор ООН и учредила 11 декабря Международным днем гор. В 2020 году повесткой стало биоразнообразие гор.

Абхазия богата горными хребтами, горные пейзажи в сочетании с морем ежегодно привлекают в республику сотни туристов, а для многих местных жителей отдых в горах летом и зимой давно стал традицией.

В Международный день гор Sputnik подготовил фотоленту из разных горных точек Абхазии.


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