Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии

В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики.

Международный день гор был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов.

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 2002 год Международным годом гор ООН и учредила 11 декабря Международным днем гор. В 2020 году повесткой стало биоразнообразие гор.

Абхазия богата горными хребтами, горные пейзажи в сочетании с морем ежегодно привлекают в республику сотни туристов, а для многих местных жителей отдых в горах летом и зимой давно стал традицией.

В Международный день гор Sputnik подготовил фотоленту из разных горных точек Абхазии.