Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году

Уходящий год ознаменовался многими резонансными для всего мира событиями. Смотрите кадры из фотоленты Sputnik и вспомните каким был 2020-й год.
В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики.
Абсолютным победителем конкурса 2020 Earth Photo стал фотограф Джонатан Хименес, известный как Jonk, с проектом снимков заброшенных зданий, которые он делал по всему миру.
7 декабря 1988 года в зоне разрыва земной коры на севере Армении была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Катастрофическое по своим последствиям землетрясение повергло всю страну в пучину горя.
Рождество в Чехии и других западноевропейских католических странах отмечают 25 декабря. Город заранее готовят к празднику.
В ходе ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" 6 декабря пострадал работник РУП "Черноморэнерго", через него прошла электрическая дуга.
Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, также действует запрет на ввоз оборудования для майнинга криптовалют на территорию республики.
Ранее начальник СУЭС Тимур Джинджолия рассказал Sputnik, что полное энергоснабжение столицы будет восстановлено к вечеру 13 декабря.
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