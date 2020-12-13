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Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году

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© AFP 2019 / Chandan Khanna
Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201213/1031454827.html

Уходящий год ознаменовался многими резонансными для всего мира событиями. Смотрите кадры из фотоленты Sputnik и вспомните каким был 2020-й год.


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