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Строгая красота зимней Карелии

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© Sputnik / Igor Podgornyi
Ледоход на реке Шуя в Пряжинском районе Республики Карелия.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201216/1031435697/Strogaya-krasota-zimney-Karelii.html

Карелию называют жемчужиной Русского Севера. Смотрите в фотоленте сказочно красивые пейзажы северной зимы.

Карелия славится красивой разнообразной природой, богатой культурой и историей. Это экологически чистый край, покрытый хвойными лесами, озерами, реками и скалами.

Более 25 процентов территории занимает водная поверхность – в республике насчитывается около 27 000 рек и около 60 000 озер, в том числе крупнейшие озера Европы – Ладожское и Онежское. Такого соотношения суши и водной поверхности нет больше нигде в России.

Зимой туристов в Карелии ждут лыжи, собачьи упряжки, снегоходы и белые от снега просторы.

Республика Карелия имеет самую протяженную границу с Европейским союзом (на западе Карелия граничит с Финляндией), на Северо-Востоке омывается Белым морем.


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