Строгая красота зимней Карелии

Карелия славится красивой разнообразной природой, богатой культурой и историей. Это экологически чистый край, покрытый хвойными лесами, озерами, реками и скалами.

Более 25 процентов территории занимает водная поверхность – в республике насчитывается около 27 000 рек и около 60 000 озер, в том числе крупнейшие озера Европы – Ладожское и Онежское. Такого соотношения суши и водной поверхности нет больше нигде в России.

Зимой туристов в Карелии ждут лыжи, собачьи упряжки, снегоходы и белые от снега просторы.

Республика Карелия имеет самую протяженную границу с Европейским союзом (на западе Карелия граничит с Финляндией), на Северо-Востоке омывается Белым морем.