Ой и ай: как проводилась вакцинация в XX – начале XXI веков

Какой была вакцинация в XX – начале XXI веков, смотрите в фотоленте Sputnik.
При вакцинации человеку вводится вакцина или анатоксин, чтобы создать активный специфический иммунный ответ иммунной системы организма против возбудителя инфекции.
Какой была вакцинация в XX – начале XXI веков, смотрите в фотоленте Sputnik.
2020-й год во всем мире прошел под знаменем борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая возникла в китайской провинции Ухань. Спустя год эпицентр возникновения COVID-19 снова живет полной жизнью.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Уходящий 2020-й год запомнится прежде всего пандемией коронавирусной инфекции, которая охватила большинство стран мира и внесла коррективы во все стороны жизни. Но в этот период происходило еще много значительных событий, некоторое из них смотрите в фотоленте Sputnik.
Строгая красота зимней КарелииСтрогая красота зимней КарелииСтрогая красота зимней КарелииСтрогая красота зимней Карелии
Работы по замене коммуникационных сетей в Сухуме подходят к завершению - остались два проблемных участка на перекрестках улиц Дбар и Воронова.
Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено обеспечить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД.
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