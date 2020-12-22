Ой и ай: как проводилась вакцинация в XX – начале XXI веков

Уходящий 2020-й год запомнится прежде всего пандемией коронавирусной инфекции, которая охватила большинство стран мира и внесла коррективы во все стороны жизни. Но в этот период происходило еще много значительных событий, некоторое из них смотрите в фотоленте Sputnik.