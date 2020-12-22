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Ой и ай: как проводилась вакцинация в XX – начале XXI веков

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© AFP 2019 / Intercontinentale
Вакцинация жителей Mong Duc от холеры
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201222/1031504821/Oy-i-ay-kak-provodilas-vaktsinatsiya-v-XX--nachale-XXI-vekov.html

При вакцинации человеку вводится вакцина или анатоксин, чтобы создать активный специфический иммунный ответ иммунной системы организма против возбудителя инфекции.

Какой была вакцинация в XX – начале XXI веков, смотрите в фотоленте Sputnik.


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