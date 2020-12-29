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Настроение праздника: как украсили столицу Абхазии к Новому году

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Площадь Свободы - эпицентр хорошего настроения и отличных фотографий.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201229/1031539205/Nastroenie-prazdnika-kak-ukrasili-stolitsu-Abkhazii-k-Novomu-godu-.html

До наступления самого волшебного праздника - Нового года остались считанные дни. Sputnik собрал фотоленту, передающую праздничное настроение предновогоднего Сухума.

Несмотря на пандемию и ограничительные меры, в столице Абхазии царит праздничная атмосфера. Витрины магазинов и кафе украшены гирляндами и новогодними игрушками. На площади Свободы установлена главная елка, открыт фудкорт, где можно купить сладости и горячие напитки.

Администрация города подготовила кинотеатр под открытым небом, где можно посмотреть новогоднюю классику, попивая горячий глинтвейн. Не забыли и о катке, в этом году он стал больше, 20 на 20 метров, к тому же не пластиковый, а из искусственного льда. Желающих прокатиться много, поэтому каток открыт до поздней ночи.


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Настроение праздника: как украсили столицу Абхазии к Новому году
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