Каким мы запомним 2020: самые яркие фото прошедшего года

Sputnik Абхазия предлагает вспомнить, каким был ушедший 2020-й год, собрав самые яркие фото важных событий. Митинги, выборы президента, пандемия и многое другое - в фотоленте Sputnik.

В январе 2020 года сторонники оппозиции собрались возле здания администарции президента, они настаивали на том, чтобы результаты президентских выборов, по которым избранным считался Рауль Хаджимба, пересмотрели и назначили новые выборы. Акция протеста переросла в беспорядки, ее участники начали выбивать окна и ломать входные двери. Позже было принято решение о проведении нового голосования, так ка кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

Месяцем позже, 4 февраля, в Парламент пришли активисты инициативной группы, выступавшие за принятие антикоррупционного закона. Они поставили палатки возле Парламента и заявили, что будут находиться там до тех пор, пока не примут закон, который нужен для будущего страны.

22 марта в Абхазии прошли выборы президента, по итогам которых Президентом Республики Абхазия первым туром был избран Аслан Бжания.

С конца марта в Абхазии были введены Чрезвычайные меры по защите населения от коронавирусной инфекции. Сотрудникам правоохранительных органов Абхазии 30 марта были перекрыты все дороги, ведущие в Галский район, где побывала зараженная коронавирусом. Также закрыли Государственную границу Абхазии с Российской Федерацией и Грузией.

23 июля в Абхазии отметили день Государственного флага. В 2020-м Русский театр драмы показал несколько своих спектаклей, состоялся Чемпионат Абхазии по шахматам, было и множество побед абхазских спортсменов на соревнованиях.

После четырех месяцев ожидания, 1 августа, Государственная граница с Российской Федерацией была открыта, в тот же день в Абхазию заехали первые отдыхающие.

30 сентября исполнилось 27 лет со дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране все массовые мероприятия были отменены, главы министерств возложили цветы в Парке Славы.

С 5 октября президент Абхазии Аслан Бжания ввел ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, были запрещены массовые, торжественные и культурные мероприятия. Меры были продлены с 24 ноября до 12 января 2021 года.

С ноября в Абхазии начались проблемы с электроснабжением из-за майнинговых ферм, были введены веерные отключения света по всей Абхазии. С 11 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России.