Бантик на елке, праздничные огни и блестящий мост: Абхазия новогодняя

Несмотря на финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, города и районы Абхазии все же украсили к Новому 2021 году. В центре каждого города страны были установлены елки, и каждая из них отличалась цветовым оформлением, размерами.

Не остались в прежнем виде и места, где главное дерево года появилось в преддверии праздника. В основном это были городские парки и площади. Пожалуй, самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения для гостей и жителей страны были проведены в столице Абхазии - Сухуме. За несколько дней до 2021 года на площади Свободы "выросла" елка и зажглась огнями, сама площадь была украшена гирляндами, декоративным освещением. Точкой притяжения также стал каток, который практически не пустовал за все это время.

Новогодняя елка в Гудауте вновь поразила не только самих гудаутцев, но и пользователей социальных сетей из других уголков страны, которые делились восторженными комментариями под постами с фотографией этого дерева. В этом году на главной елке города появился огромный бант, и она зажглась новыми цветами.

Новоафонскую елку без сомнения можно назвать самой ослепительной в стране в прямом смысле. Не меньше стараний, труда и фантазий вложили в оформление елок Пицунды, Гагры, Ткуарчала, Очамчыры, Гала.