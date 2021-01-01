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Бантик на елке, праздничные огни и блестящий мост: Абхазия новогодняя

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© Sputnik / Сария Кварацхелия
Новогодняя елка в Гудауте с ярким красным бантом.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210101/1031548541/Bantik-na-elke-ogni-i-blestyaschiy-most-kak-ukrasili-Abkhaziyu-k-Novomu-godu-.html

Самые яркие иллюминации и главные городские новогодние елки - в фотоленте Sputnik Абхазия.

Несмотря на финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, города и районы Абхазии все же украсили к Новому 2021 году. В центре каждого города страны были установлены елки, и каждая из них отличалась цветовым оформлением, размерами.

Не остались в прежнем виде и места, где главное дерево года появилось в преддверии праздника. В основном это были городские парки и площади. Пожалуй, самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения для гостей и жителей страны были проведены в столице Абхазии - Сухуме. За несколько дней до 2021 года на площади Свободы "выросла" елка и зажглась огнями, сама площадь была украшена гирляндами, декоративным освещением. Точкой притяжения также стал каток, который практически не пустовал за все это время.

Новогодняя елка в Гудауте вновь поразила не только самих гудаутцев, но и пользователей социальных сетей из других уголков страны, которые делились восторженными комментариями под постами с фотографией этого дерева. В этом году на главной елке города появился огромный бант, и она зажглась новыми цветами.  

Новоафонскую елку без сомнения можно назвать самой ослепительной в стране в прямом смысле. Не меньше стараний, труда и фантазий вложили в оформление елок Пицунды, Гагры, Ткуарчала, Очамчыры, Гала.


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