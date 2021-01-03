Вечеринки и прыжки в реку: как в разных странах отмечали Новый год

Новый год во многих странах - это не только салюты и брызги шампанского, но и, часто, особенные традиции. Например, римляне в новогоднюю ночь прыгают прямо в Тибр, а жители Голландии устраивают массовый заплыв.Интересная традиция существует на Филлипинах. Там во время праздника поднимают в небо гигантские надувные игрушки. А в Лондоне представители полиции предпочитают веселиться на улицах вместе с гуляющими.
Мы Новый год празднуем более традиционно: накрытый стол, салют, появление Деда мороза со Снегурочкой. Особенно если в доме есть дети.
Читайте также:
-
Радуйтесь мелочам: пожелания жителей Абхазии на Новый год
-
Пять причин: почему нужно встретить Новый год в Абхазии