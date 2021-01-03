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Вечеринки и прыжки в реку: как в разных странах отмечали Новый год

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© Sputnik / Miroslav Murazov
Участники новогоднего праздничного бала, 1964 год.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/03/1031561520.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210103/1031562395.html

В большинстве стран уже отпраздновали наступление 2021 года. Почти в каждой есть свои традиции и особенности проведения новогодней ночи. Самые интересные из них собрал Sputnik Абхазия.

Новый год во многих странах - это не только салюты и брызги шампанского, но и, часто, особенные традиции. Например, римляне  в новогоднюю ночь прыгают прямо в Тибр, а жители Голландии устраивают массовый заплыв.Интересная традиция существует на Филлипинах. Там во время праздника поднимают в небо гигантские надувные игрушки. А в Лондоне представители полиции предпочитают веселиться на улицах вместе с гуляющими.

Мы Новый год празднуем более традиционно: накрытый стол, салют, появление Деда мороза со Снегурочкой. Особенно если в доме есть дети.

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