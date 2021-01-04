Бык в традициях разных стран

2021 год по восточному календарю - год быка. Животное почитают и считают священным во многих странах мира. Как в разных уголках планеты используют символ наступившего года - смотрите в фотоленте Sputnik.

В различных верованиях, религиях и мифологии образ быка встречается часто. Достаточно вспомнить про Зевса-быка или шумерского бога-быка Сина, который был воплощением месяца. А у древних египтян корова послужила прообразом для богини неба Нут. По их убеждениям и верованиям, Нут была хозяйкой не только того неба, которое видят люди, но и всего космического пространства. Была в египетской мифологии и другая богиня в образе коровы – Исида. Она стала образцом идеальной женственности и материнства.

Сегодня быки - часть культурного и исторического наследия многих стран как символ силы и мощи. Поэтому, кстати, именно быки стали основными противниками тореадоров в Испании, а также главными участниками корриды.

Для людей первобытных времен эти животные выступали в роли кормильцев, защитников. В африканской стране Уганде даже сейчас уровень благосостояния и богатства человека прямо пропорционален количеству имеющихся у него коров. Ну что ж, в этом есть логика. Ведь обладатель коровы заведомо не останется голодным.

А кто же не знает русскую народную сказку о Крошечке-Хаврошечке? Главной героине там помогала корова Пеструха, которая символизирует мать, оберегающую свое дитя от злых людей.

Есть надежда, что 2021 год, который пройдет под символом быка, принесет человечеству радость и благополучие.