Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index

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Туристы выбирают для путешествий не только мегаполисы, но и маленькие города, которые привлекают своей историей и красивыми достопримечательностями.
Например, чем славится маленький городок на северо-западном побережье Португалии, Порто или Больцано, город в провинции Южный Тироль на севере Италии? Кого привлекает азиатская культура и маленький городок в Японии, Итосима? Какие десять маленьких городков входят в рейтинг лучших по версии Small Cities Index - смотрите в фотоленте Sputnik.