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Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index

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© Sputnik / Vitaliy Belousov
Вид на улицу Рамос Пинто в Порто, Португалия
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0f/1031634976.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210119/1031635579.html

Туристы выбирают для путешествий не только мегаполисы, но и маленькие города, которые привлекают своей историей и красивыми достопримечательностями.

Например, чем славится маленький городок на северо-западном побережье Португалии, Порто или Больцано, город в провинции Южный Тироль на севере Италии? Кого привлекает азиатская культура и маленький городок в Японии, Итосима? Какие десять маленьких городков входят в рейтинг лучших по версии Small Cities Index - смотрите в фотоленте Sputnik.


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Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index
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