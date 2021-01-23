Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия

Заслуженному художнику Абхазии, человеку, возглавлявшему Союз художников республики на протяжении двадцати с лишним лет, Сергею Габелия 23 января исполнилось бы 82 года.

Предлагаем посмотреть работы Габелия и погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.

Сергей Габелия родился 23 января 1939 года в селе Гуп Очамчырского района. Учился на отделении живописи Тбилисской государственной академии художеств (1961-1966 годы).

Он ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России, Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.

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