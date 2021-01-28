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Шортлист конкурса Sony World Photography Awards 2021

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Снимок индийского фотографа Pubarun Basu, ставший финалистом в категории Youth в номинации Composition and Design конкурса 2021 Sony World Photography Awards.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210128/1031714505.html

В шортлист Student and Youth конкурса Sony World Photography Awards 2021 вошли работу десяти фотографов в возрасте от 18 до 30 лет. Все участники конкурса учатся в ведущих высших учебных заведениях.

Победитель конкурса будет объявлен 15 апреля 2021 года.

Обладатель титула "Фотограф года" в рамках Студенческого конкурса получит цифровое фотооборудование Sony на сумму 30 000 евро для своего учебного учреждения.


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