Шортлист конкурса Sony World Photography Awards 2021

Победитель конкурса будет объявлен 15 апреля 2021 года.
Обладатель титула "Фотограф года" в рамках Студенческого конкурса получит цифровое фотооборудование Sony на сумму 30 000 евро для своего учебного учреждения.
В шортлист Student and Youth конкурса Sony World Photography Awards 2021 вошли работу десяти фотографов в возрасте от 18 до 30 лет. Все участники конкурса учатся в ведущих высших учебных заведениях.
Победитель конкурса будет объявлен 15 апреля 2021 года.
Обладатель титула "Фотограф года" в рамках Студенческого конкурса получит цифровое фотооборудование Sony на сумму 30 000 евро для своего учебного учреждения.
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