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Женственность в кубе и очень ретро: как прошла Неделя высокой моды

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© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
Модель представляет творение французского дизайнера Стефана Роллана на Paris Haute Couture Fashion Week.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/1d/1031728815.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210129/1031729865.html

Неделя высокой моды в Париже открылась 25 января показом российского модельера Ульяны Сергеенко и завершилась в четверг 28 января.

Дважды в год в Париже проходит Неделя высокой моды, на которой свои коллекции представляют ведущие Дома мод, такие как Christian Dior, Chanel, Armani Privé, Valentino и другие.

Смотрите в фотоленте самые яркие кадры с показов.


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