Женственность в кубе и очень ретро: как прошла Неделя высокой моды

Дважды в год в Париже проходит Неделя высокой моды, на которой свои коллекции представляют ведущие Дома мод, такие как Christian Dior, Chanel, Armani Privé, Valentino и другие.
Смотрите в фотоленте самые яркие кадры с показов.
Неделя высокой моды в Париже открылась 25 января показом российского модельера Ульяны Сергеенко и завершилась в четверг 28 января.
Дважды в год в Париже проходит Неделя высокой моды, на которой свои коллекции представляют ведущие Дома мод, такие как Christian Dior, Chanel, Armani Privé, Valentino и другие.
Смотрите в фотоленте самые яркие кадры с показов.
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