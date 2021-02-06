Ледяные "грибы" на Дальнем Востоке

Смотрите в фотоленте как образуются ледяные "грибы" на Бурейском водохранилище - крупнейшем на Дальнем Востоке России.

Ледяные "грибы" на Бурейском водохранилище - наполовину техногенное, наполовину природное явление, которое возникает при резком сбросе уровня воды.

Бурейское водохранилище и одноименная ГЭС расположены в Амурской области России.

Плотину Бурейской ГЭС начали строить в 1970-х годах, однако строительные работы были завершены лишь в 2000-х. На заполнение Бурейского водохранилища ушло шесть лет - с 2003 по 2009.

Гладь водоема привлекает любителей красивых видов и рыбалки, а также тех, кто стремится отдохнуть на природе.