Победители Международного конкурса Wiki Loves Monuments 2020

Цель конкурса - привлечение внимания к архитектурному наследию в участвующих странах.

Впервые Wiki Loves Monuments провели в 2010 году в Нидерландах. В следующем году конкурс провели еще в нескольких европейских странах, и, согласно Книге рекордов Гиннесса, он побил мировой рекорд как фотоконкурс с самым большим количеством участников.