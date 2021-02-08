Победители Международного конкурса Wiki Loves Monuments 2020

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Ежегодный международный фотоконкурс "Вики любит памятники" принимает работы, на которых изображены исторические здания и достопримечательности.
Цель конкурса - привлечение внимания к архитектурному наследию в участвующих странах.
Впервые Wiki Loves Monuments провели в 2010 году в Нидерландах. В следующем году конкурс провели еще в нескольких европейских странах, и, согласно Книге рекордов Гиннесса, он побил мировой рекорд как фотоконкурс с самым большим количеством участников.