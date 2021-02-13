19:55 13 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.94
  • EUR89.61
Поиск
Фото

Рекордный снегопад в Москве

Получить короткую ссылку
73 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Evgeny Odinokov
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0d/1031829006.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210213/1031829893.html

Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности.

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут. Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки. 

Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работают 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

В аэропорту "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе,

Снегопад накрыл и юг России. Из-за непогоды более десяти самолетов, следовавших в Сочи и Симферополь ушли на запасные аэродромы.


Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 12:10 12.02.2021
    12:10 12.02.2021

    Празднование лунного Нового года в мире

    Празднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в мире

    57
    18
  • Лед на дорожке на пляжа у озера Мичиган в Чикаго
    Последнее обновление: 18:45 10.02.2021
    18:45 10.02.2021

    США во власти полярного вихря, или "замерзшие в Чикаго"

    Нынешняя зима стала для США самой холодной за последние 25 лет. Смотрите завораживающие снежные кадры из Фарго, Чикаго и Нью-Йорка.

    306
    14
  • Последнее обновление: 12:15 09.02.2021
    12:15 09.02.2021

    Впервые онлайн: карнавал в Венеции

    Традиционный карнавал в Венеции в 2021 году впервые пройдет онлайн. Трансляция карнавала проводится 6-7 и 11-16 февраля.

    72
    10
  • Последнее обновление: 19:00 08.02.2021
    19:00 08.02.2021

    Победители Международного конкурса Wiki Loves Monuments 2020

    Ежегодный международный фотоконкурс "Вики любит памятники" принимает работы, на которых изображены исторические здания и достопримечательности.

    20
    17

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Рекордный снегопад в Москве
Умер советский силач: триумф Юрия Власова - архивные кадры
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться