Рекордный снегопад в Москве

Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности.

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут. Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.

Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работают 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

В аэропорту "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе,

Снегопад накрыл и юг России. Из-за непогоды более десяти самолетов, следовавших в Сочи и Симферополь ушли на запасные аэродромы.