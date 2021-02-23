Сбежать от ковида: остров Занзибар в ожидании туристов

Занзибар - это архипелаг из 75 островов, омываемый Индийским океаном, популярное туристическое направление. Самые крупные острова - Занзибар и Пемба.
Часть архипелага входит в автономию Занзибар.
Остров Занзибар в Танзании стал одним из немногих уголков счастья, куда можно буквально сбежать от короновирусной волны.
Занзибар - это архипелаг из 75 островов, омываемый Индийским океаном, популярное туристическое направление. Самые крупные острова - Занзибар и Пемба.
Часть архипелага входит в автономию Занзибар.
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