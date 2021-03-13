Проводы зимы: масленица на набережной Сухума

Отметить Масленицу на набережную Сухума вышли несколько десятков человек, к ним присоединились люди, которые просто прогуливались в солнечный весенний день. Традиционно, помимо угощений, организаторы позаботились и о театральных постановках, играх, хороводах.
В программе мероприятия были выступление артистов разных возрастов, различные игры, сжигание чучела зимы, и, конечно же, угощали блинами – главным блюдом Масленицы.
Масленица — древний славянский праздник возрождения природы, который берет начало из языческой культуры, он сохранился и после принятия христианства. Первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с момента принятия христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков.