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Проводы зимы: масленица на набережной Сухума

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Танцы детских творческих коллективов создавали атмосферу праздника на Масленице.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210313/1032006453/Provody-zimy-maslenitsa-na-naberezhnoy-Sukhuma.html

Посольство России в Абхазии и Россотрудничество организовали праздник Масленицы на набережной Махаджиров в Сухуме.

Отметить Масленицу на набережную Сухума вышли несколько десятков человек, к ним присоединились люди, которые просто прогуливались в солнечный весенний день. Традиционно, помимо угощений, организаторы позаботились и о театральных постановках, играх, хороводах.

В программе мероприятия были выступление артистов разных возрастов, различные игры, сжигание чучела зимы, и, конечно же, угощали блинами – главным блюдом Масленицы.

Масленица — древний славянский праздник возрождения природы, который берет начало из языческой культуры, он сохранился и после принятия христианства. Первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с момента принятия христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. 


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