"Верхом" на воде: тренировки российских гребцов в Абхазии  

Команда по гребному слалому из Санкт-Петербурга тренируется в Абхазии на реке Бзыбь в Гагрском районе.

Двенадцать спортсменов из Санкт-Петербурга в возрасте от восьми до 22 лет вместе с тренерами приехали в Абхазию, чтобы подготовиться к предстоящим соревнованиям в России и Европе по гребному слалому. Тренировки проходят на реке Бзыбь в Гагрском районе два раза в день. Всего запланировано семь занятий до 30 марта.

Гребной слалом - это дисциплина гребли на байдарках и каноэ, в рамках которой спортсмены преодолевают на скорость определенную дистанцию. Для оттачивания мастерства гости Абхазии выбрали разные участки реки Бзыбь. Начинали тренировки на более спокойной воде, но днем позже перешли в другие места с бурными потоками.

Лодки сделаны из карбона и довольно легкие. Весят они девять килограммов, длина - три с половиной метра, и управлять такой байдаркой без подготовки непросто. Могут уйти годы, чтобы овладеть всеми хитростями гребного слалома.

Тренировки в основном проводятся на скорость. В воде устанавливаются специальные "ворота", через которые гребцы должны проплыть. Если кто-то не сумел этого сделать, то от его результата снимают несколько секунд в виде штрафа.

Температура воды в реке Бзыбь в это время года около +10 °С. Спортсмены входят в нее исключительно в термокостюмах, которые сохраняет тепло тела. Как говорят сами гребцы, мерзнут только кисти рук, но и им порой становится жарко, когда приходится быстро грести между камнями. Нередко, именно такие места ищут тренеры для своих подопечных, но при этом не забывая о мерах безопасности.

Часть тренировок проходят на море, где вода в разы спокойнее, чем в горных реках. В таких условиях упор делается на работу с веслами.