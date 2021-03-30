Интереснее, чем Атлантида: фотографии древних затонувших городов

Атлит-Ям - это поселение эпохи неолита, расположенное в заливе Атлит у побережья Кармель на территории современного Израиля. Датируется примерно 7000-м годом до нашей эры. Исследования Итальянского национального института геофизики и вулканологии в Пизе показывают, что вулканическая деятельность горы Этна могла вызвать цунами, при котором поселение было затоплено.