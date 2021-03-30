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Интереснее, чем Атлантида: фотографии древних затонувших городов

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Атлит-Ям - это поселение эпохи неолита, расположенное в заливе Атлит у побережья Кармель на территории современного Израиля. Датируется примерно 7000-м годом до нашей эры. Исследования Итальянского национального института геофизики и вулканологии в Пизе показывают, что вулканическая деятельность горы Этна могла вызвать цунами, при котором поселение было затоплено.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210330/1032117680.html

Большинство поселений уничтожили извергающиеся вулканы и штормы. Некоторые города просто провалились в разломы под воду. Подробности - в фотоленте Sputnik Литва

Кроме легендарной Атлантиды, которая существовала только в мифах, есть реальные затонувшие города. Авторы издания Heritage Daily назвали самые интересные из них, на их взгляд.

Журнал Heritage Daily является ведущим изданием в области археологии и смежных дисциплин.

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Интереснее, чем Атлантида: фотографии древних затонувших городов
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