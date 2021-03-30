Интереснее, чем Атлантида: фотографии древних затонувших городов

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Большинство поселений уничтожили извергающиеся вулканы и штормы. Некоторые города просто провалились в разломы под воду. Подробности - в фотоленте Sputnik Литва
Кроме легендарной Атлантиды, которая существовала только в мифах, есть реальные затонувшие города. Авторы издания Heritage Daily назвали самые интересные из них, на их взгляд.
Журнал Heritage Daily является ведущим изданием в области археологии и смежных дисциплин.