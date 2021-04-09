Два месяца до века: умер принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении Букингемского дворца в Twitter.
Муж британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп скончался в возрасте 99 лет. 10 июня ему должно было исполниться 100 лет.
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении Букингемского дворца в Twitter.
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